El Nacional Charro 2026 tendrá su sede en San Luis Potosí

Directivos de la Federación Mexicana de Charrería realizaron la firma oficial del cuaderno de compromisos para la realización del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro del año 2026, que va tener sede en San Luis Potosí.

Después de plasmar la firma del Cuaderno de Compromisos, las autoridades federativas realizaron un recorrido por las instalaciones de la Arena Potosí, recinto que será sede del Nacional Charro 2026, marcando así la segunda ocasión en que este escenario albergará este magno certamen.

Sin duda alguna los charros de Reynosa van estar presentes en la próxima edición de la justa de mayor importancia de la charrería, ya que se han caracterizado por ser protagonistas dentro de la etapa Estatal. Los equipos que regularmente están en la fiesta grande son los Tamaulipecos, Trareysa y Guadalupana de Reynosa.

Con esta firma, quedan establecidos los acuerdos iniciales que permitirán avanzar en la planeación operativa, deportiva, técnica y logística del máximo certamen de la Charrería federada, que convocará nuevamente a miles de charros, escaramuzas y aficionados de todo el país.