Farmacias López se impone a Petroleros

Con certeros dos ataques de cinco carreras en la primera y segunda entrada Farmacias López macaneo cómodamente a los Petroleros por pizarra de 13-1, dentro de las hostilidades de la bola rápida en el Club Social y Deportivo Jubilados y Veteranos.

La ofensiva de los farmacéuticos fue contundente tras aplicar oportuno madruguete para cargar rápidamente la balanza a su favor y darle oportunidad a su abridor Jesús Almazán en dominar a los Petroleros para vencer en duelo directo al serpentinero David Olmedo.

Los peloteros de los López aumentaron la distancia en el sexto inning al agregar tres más a la cuenta y cuando parecía que iban a terminar el juego con blanqueada un ligero titubeó en el quinto acto le abrió la oportunidad a los Petroleros en realizar la única carrera a su favor.

La productividad de los vencedores estuvo a cargo de José Romero que en sus cuatro oportunidades pegó tres inatrapables, mientras Rodolfo López ayudo en conectar doblete productor en el rally de cinco en la segunda y Luis Arredondo impulso par de carreras en la sexta escena.



