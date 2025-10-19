Farmacias e Indios abren telón a jornada dominical de la Libre

Con un total de cuatro partidos se va desarrollar la jornada dominical de la categoría Libre del Club Social y Deportivo Jubilados y Veteranos, en el campo Manuel Pavón Mortera.

Las puertas del inmueble deportivo, ubicado en la colonia Bermúdez, va abrir sus puertas a las 9:00 de la mañana con el primero de dos encuentros que van a sostener los peloteros de Farmacias López.

Los Indios son los encargados de darle la bienvenida a los farmacéuticos, estos últimos su segundo compromiso es contra la Capirotada a las 11:00 de la mañana, en la que se espera un intenso duelo de pitcheo y bateo.

Las emociones van ir en aumento al momento que los Catarros, que se ha dado a conocer por su buen juego de pelota, se tope con su similar Viveros, el cual cuenta con line up de respeto. Por su parte los Petroleros van en busca de hacer de las suyas en el último encuentro del día ante Club Cabello.