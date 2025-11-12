Farmacias López aplasta a Chelelos

De la mano de los lanzamientos de Jesús Almazán y con todo el poder ofensivo de Farmacias López, blanquearon 8-0 a los Chelelos, dentro de las hostilidades de la categoría Libre del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados.

Por espacio de siete entradas completas, el brazo derecho de Almazán estuvo en plan grande al no permitir daño alguno de los bates enemigos y con esto se apuntó un triunfo tranquilo para mantenerse dentro de los primeros lugares del departamento de pitcheo.

Los farmacéuticos abrieron la pizarra en la apertura de la primera entrada y en la segunda hicieron cuatro más para manejar una gran ventaja y respaldar el trabajo del lanzador Almazán.

Entre los mejores bateadores figuraron el antesalista Diego Velázquez de 5-4, Jorge Rivera Jr. y José Romero, ambos de 5-2, Raúl Salazar de 3-2 y Jesús Rodríguez también de 5-2, uno de ellos jonrón de campo.