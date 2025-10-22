Farmacias López arrasa a Capiroteada en el campo

Con lluvia de seis carreras fusionado con el buen trabajo del lanzador Miguel Cabello Jr., la novena de Farmacias López superó ampliamente a la Capiroteada por pizarra de 15-3, en el campo Manuel Pavón Mortera del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados.

El juvenil de Cabello, que ha tenido tremenda temporada regular, engrandeció su imagen en cada ocasión que estuvo sobre la placa de lanzamientos, aunque solamente tuvo dos desatenciones que se convirtieron en carreras de "caballito", pero le termino por alcanzar para salir con banderas desplegadas del diamante.

Los farmacéuticos aplicaron certero madruguete en la segunda entrada al conectarle los envíos a Miguel Gutiérrez para castigarlo con seis carreras y recetarle el descalabro, posteriormente en el cuarto y quinto inning realizaron tres viajes al pentágono, respectivamente, para consumar el nocaut.

Jesús Rodríguez estuvo imparable de 4-2 con un jonrón de tres carreras, Raúl Salazar de 3-2 y también sacó a pasear la pelota en una ocasión, René Villarreal de 3-2 y José Romero se fue de 4-3.



