Familia Rico suma un par de victorias

A la Familia Rico le ha sentado bien este amanecer de temporada regular en la Liga Veteranos de Softbol al conseguir par de triunfos, dentro de la categoría D4.

En su primer compromiso no tuvieron mayores problemas para salir bien librados del diamante al encargarse de macanear 20-8 a los Guardianes de Justino Pérez.

Los peloteros de la Familia Rico protagonizaron desfile de 10 carreras gracias a los bates de José Márquez que se fue de 4-4, seguido de Alejandro Orozco, José Rico y Luis Loera que pegaron par de imparables.

Dentro de su segundo encuentro los jugadores de Rico volvieron a recetar abultado marcador de 14-1 sobre su similar de Borregos. El lanzador José Martínez consiguió su segundo triunfo de la campaña, esto gracias al aporte ofensivo de sus compañeros.

Brayan Martínez anduvo en plan grande al detonar cuadrangular dentro de los tres imparables que dio sobre la serpentina enemiga, mientras Emiliano Tobías y Samuel Álvarez pegaron de 4-3 y 4-2, respectivamente.



