Familia Rico aplasta a los Traviesos por 15-3

La Familia Rico tuvo una gran exhibición de bateo en el diamante Serafín Gómez 1, al noquear sin misericordia a los Traviesos por pizarra de 15-3, dentro de las hostilidades de la letra D4 en la Liga Veteranos de Softbol.

El mánager y patrocinador José Luis Rico se mostró satisfecho por el buen rendimiento que tuvieron sus peloteros al encargarse de resolver las acciones en cinco entradas completas en las que la figura del lanzador José Martínez se engrandeció tras apagar por completo la ofensiva enemiga.

En cambio, el serpentinero Raymundo Barrientos fue castigado de fea manera con largo ataque de 10 carreras en el quinto episodio, siendo conducido sin escala alguna a la derrota.

Brayan Martínez encabezó a los mejores bateadores del duelo al disparar tres cuadrangulares en cuatro turnos legales, Héctor Hernández, Marcos Galván y Samuel Álvarez se fueron de 4-2, respectivamente, y Roberto Espinoza pegó de 3-3.



