Muere Mario Ferretiz

El ámbito deportivo de Reynosa se encuentra de luto con el sensible fallecimiento de Mario Ferretiz, que fungió como promotor, mánager, patrocinador y directivo de su amada Liga Infantil y Pequeña Niños Héroes de Reynosa.

Sin duda alguna Ferretiz fue una gran figura del deporte local al siempre estar apegado al beisbol y softbol, dentro de sus grandes logros fue convertirse en uno de los fundadores del organismo infantil y juvenil de la Niños Héroes, además de ser pieza fundamental en la obtención de los terrenos para posteriormente construir la que se convirtió en las mejores instalaciones del rey de los deportes en esta ciudad.

Ante el gran trabajo realizado en las disciplinas deportivas el pasado 2022 fue entronizado en el Salón de la Fama de Beisbol y Softbol, mientras un año después fue nombrado presidente del mismo.

Nació en Tampico pero desde niño fue adoptado por esta frontera. A los 19 años comenzó a figurar en el Rey de los Deportes.

En los 80 ´s se desempeñó como umpire y su capacidad lo llevó a estar en la Escuela de Umpires de la Liga Mexicana de Béisbol.

Como directivo ha tenido cargos importantes siendo presidente de la Liga Treviño Kelly (1993) y también de la Liga Niños Héroes (2000-2001 y 2008-2009).

Dirigió diferentes selectivos de Reynosa en eventos estatales y nacionales. También representó a México como manager de la selección categoría 13-14 años en el torneo latinoamericano en el 2017, además de guiar a la selección nacional (Niños Héroes) en el campeonato mundial categoría 10-11 años celebrado en Iowa, Estados Unidos.