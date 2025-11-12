Luto en el voleibol

El voleibol de Reynosa y de Tamaulipas se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Fernando Walls Méndez, presidente de la Liga Municipal de Voleibol de esta frontera.

Durante más de 12 años estuvo ligado a este organismo donde fue jugador, patrocinador del equipo SAI y directivo.

En la cancha "Teresita" deja gratos recuerdos, incluso la Sala de Juntas de este recinto lleva su nombre. La lamentable noticia fue confirmada por el profesor Santos Gómez, vicepresidente de la liga, quien señaló que Walls Méndez falleció hace unos días en su natal Veracruz, a causa de complicaciones de salud.

"Tristes por la noticia, pero todo mundo lo recordará de buena manera, fue una buena persona, un buen presidente, siempre correcto hasta para hablar, lo recordaré como un amigo, no tendremos otro como él en la liga, todo el deporte está de luto ya que él también fue árbitro de fútbol, muy aficionado a ese y otros deportes", comentó el profe Santos.

Por el momento no habrá movimientos en la mesa directiva de la Liga Municipal hasta tener una reunión con la Asociación de Voleibol de Tamaulipas.