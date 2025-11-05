Reynosense se coronó en Mexicali

Fabián Velázquez García puso en todo lo alto al boxeo de Reynosa tras coronarse en el prestigioso torneo internacional "Guerra en la Frontera", que se celebró en Mexicali, Baja California.

El pugilista tamaulipeco se sacó la espina pues el año pasado perdió la final y regresó a casa con el subcampeonato.

Fue su revancha personal y no la desaprovechó, con mucha valentía y un boxeo explosivo derrotó a sus cuatro rivales (Hermosillo, Tijuana, Mazatlán y Michoacán) para colgarse el flamante cinturón y la medalla de oro en la categoría 50-55 kilogramos.

Fabián es un orgullo para la Colonia Arcoiris y una de las grandes promesas que tiene el Gimnasio Manzanares.







