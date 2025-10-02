No se olvida de sus raíces

Ni la fama ni los grandes escenarios que ahora pisa, han hecho que el Komander se olvide de sus raíces.

El luchador reynosense apareció sorpresivamente en el cuadrilátero donde dio sus primeros pasos y entrenó durante varias horas con los nuevos talentos locales.

A través de sus redes sociales compartió la bonita experiencia que vivió, y que le permitió recordar los inicios del sueño que hoy en día está cumpliendo.

"Ayer tuve la oportunidad de entrenar en la Arena Coliseo de Reynosa, gracias al profesor Nacho Zapata, leyenda reynosense, muy contento de reflejarme en mis compañeros, jóvenes promesas de la lucha libre local, esa ilusión en sus caras y esa hambre de triunfo al entrenar, me hicieron recordarme en mis inicios, de corazón les deseo el mejor de los éxitos y no se rindan.

Gracias al profesor Nacho Zapata, leyenda reynosense, muy contento de reflejarme en mis compañeros, jóvenes promesas de la lucha libre local. - Komander, luchador

Tienen que mantener viva la lucha libre en Reynosa y ser las nuevas estrellas", escribió en su cuenta oficial de Facebook, donde también compartió fotografías de la agradable convivencia y destacó la presencia de su papá y de su hermano.

Komander se ha convertido en una figura dentro y fuera de México. Desde su incorporación a la empresa AEW tiene muy poco tiempo para atender asuntos personales y con esta visita demostró que no pierde la humildad