Ponchan al cáncer en la Treviño Kelly

La Liga Treviño Kelly está poniendo el ejemplo en el mes rosa, pues están jugando el Torneo Strike Out al Cáncer, un evento con causa en el cual demuestran su compromiso con la sociedad.

La respuesta ha sido muy buena por parte de otras ligas que también se unieron en esta lucha y que aprovechan este torneo para foguearse de cara a sus próximos compromisos.

Este fin de semana están jugando las categorías Biberón, Moyote, Pequeña y Junior (13-14 años), en todas se disputan trofeos y las finales se jugarán este domingo en diferentes campos.

Entre los equipos que están participando se encuentran la Liga Matamoros AC, Villa del Refugio, Liga Obrera, Santa María de Aguayo y la Liga Linda Vista de Nuevo León, además de los locales, Liga Niños Héroes y por supuesto los anfitriones.