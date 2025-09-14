Buena respuesta en la Máster Class de Zumba

Poco más de 200 personas se activaron físicamente con la Máster Class de Zumba que se llevó a cabo en el Polideportivo.

El evento fue organizado por el Club Zumba Time de Claudia Pecina en coordinación con Baile Fitness Anabelle, Zumba Plaza Kiosco y Luna Fit.

Fueron más de dos horas de baile y mucho ejercicio en esta clase fitness impartida por el preparador físico René Ruíz, quien les mostró nuevas coreografías y técnicas para que las puedan aplicar en sus respectivos estudios.

El evento contó con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte, quienes cada fin de semana están promoviendo diferentes disciplinas deportivas.