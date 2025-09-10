Invitan a participar en acuatlón

El Centro Deportivo Aquagym lanzó la convocatoria para su primer evento de Acuatlón que se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre en sus instalaciones.

Se espera una buena respuesta por parte de la comunidad "Runner" y también de los apasionados por la natación, pero el llamado es para todas las personas sin importar el nivel o experiencia que tengan en estas disciplinas deportivas.

Podrán participar de forma individual o en relevos mixtos de 2 personas.

En el acuatlón los atletas deberán nadar 300 metros y luego correr 4 kilómetros o una distancia menor dependiendo la categoría en la que se inscriban, que van desde 9-12 años hasta 60 años y mayores.

Se trata de un bonito reto para todos aquellos que buscan activarse físicamente.

Es la última semana para registrarse ya que el cupo es limitado.

Para mayores informes podrán comunicarse al Tel. 8991605030.



