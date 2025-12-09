¡Se eliminan en la duela!

Reynosa recibió los partidos correspondientes a la etapa zonal de básquetbol, donde los municipios participantes buscan avanzar a la fase estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Detalles sobre la participación en la rama femenil

En la rama femenil, categoría 2012-2013 participan Reynosa, Matamoros y Río Bravo. Los ganadores de cada categoría se definirán esta semana con el aval del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE).

Visorias para la categoría varonil en Matamoros

En la rama varonil categoría 2010-2011 se estarán realizando visorias con sede en Matamoros para la Zona Norte. De esta forma el llamado deporte ráfaga estará culminando su actividad del 2025 y las siguientes eliminatorias se realizarán arrancando el año 2026.