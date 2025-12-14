Voleibolistas buscan representar a Tamaulipas

Voleibolistas de Reynosa (varoniles y femeniles) se encuentran compitiendo a un gran nivel en Ciudad Madero, sede de la etapa Estatal de Voleibol de Sala.

En este torneo convocado por el INDE, los equipos campeones serán la base que representará a Tamaulipas en la Olimpiada Regional 2026, en las categorías infantil menor, infantil mayor, juvenil menor y juvenil mayor.

La actividad terminará este domingo y los atletas reynosenses tienen grandes posibilidades de avanzar.