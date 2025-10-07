Gran lucha entre estrellas locales

De gran calidad resultó el agarrón que se dieron los luchadores locales en el cuadrilátero de la Coliseo. Técnicos y rudos se entregaron durante las tres caídas en la batalla estelar donde la victoria fue para el bando del bien integrado por Rey Astral, Magnífico y Sustaita sobre Estrellato, Atlántico Jr. y Sangre Nueva.

Los aficionados respondieron con aplausos y porras ya que quedaron satisfechos con lo que vieron dentro y fuera del ring. Los técnicos se llevaron la primera caída donde Rey Astral se lució aplicando la llave de a caballo sobre el Ahijado de Reynosa (Estrellato). Los rufianes emparejaron la contienda utilizando la fuerza excesiva.

En la tercera caída vinieron los momentos más emocionantes pues los seis luchadores ejecutaron sus mejores lances. Para cerrar los técnicos lograron poner espaldas planas a sus rivales para escuchar el conteo del triunfo.



