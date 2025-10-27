Remontada y triunfo de Estrella Blanca

Tremenda remontada realizaron los peloteros de Estrella Blanca que de estar abajo 2-9 terminaron por inclinar la balanza a su favor 14-12 para arrebatarle el triunfo a Fory Five, en el Torneo Nocturno de la Liga Aztlán de Softbol.

Con el paso de las entradas Estrella Blanca recorto la distancia, pero el momento clave del encuentro fue en la parte baja del sexto rollo cuando fabricaron certero ataque de seis carreras para de esta forma salir bien librados del diamante Aztlán.

Los jugadores de Fory Five tuvieron dos episodios que le encontraron los lanzamientos a Francisco Cárdenas, que posteriormente tuvo un mejor control para quedarse con el triunfo, esto gracias al productivo ataque de sus compañeros.

El line up de Estrella Blanca inicio candente el sexto inning donde se encargó de aprovechar par de pecados, que se combinaron con el desfile de cuatro imparables y los dobletes productores que salieron de los bates de Tomás Uscanga y Carlos Cárdenas para finiquitar las acciones.







