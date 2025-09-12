La báscula es historia así que el tejano de sangre reynosense, Esteban Ali Garza, y el matamorense Arturo “Torito” Infante están listos para la guerra que protagonizarán este viernes 12 de septiembre en el ring.

Ambos pugilistas pasaron sin problemas la ceremonia de pesaje celebrada el jueves por la tarde, y chocaron los puños para dar por confirmado el pleito que firmaron a 8 rounds en el peso pactado (50.800 kilogramos) en una atractiva cartelera de boxeo profesional.

Participarán nuevos talentos de Reynosa como Ángel el “Cucho” Hernández y Enrique Álvarez. Las peleas comenzarán a partir de las 20:00 horas con algunos prospectos amateurs.

Esteban Ali Garza va por su segunda victoria ante la afición de Reynosa a quienes hace unos meses les dio una probadita de su calidad.

El mexicoamericano Ali Garza (Izq.) y el matamorense Arturo Infante en el cara a cara después del pesaje.