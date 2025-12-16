Gran oportunidad para ´centellas´

Tremenda la oportunidad que se le ofreció a las jugadoras que pertenecen a la Escuela Necaxa Reynosa al disputar partidos de carácter amistoso contra su similar las Centellas del Necaxa Sub19.

Marissa Lupercio, directora técnica del cuadro hidrocálido de fuerzas básicas femenil, se dio el tiempo de observar a las futbolistas fronterizas con la intención de captar el talento e integrarlas a los distintos filtros que maneja el cuadro de la Liga MX.

Las jugadoras que continuarán en proceso de seguimiento son las reynosenses Brithany Miranda (2012) y Paloma García (2011), además de la oriunda de Nuevo Laredo Alexa Ruiz (2010).

El entrenador Luis Cortez otorgó la oportunidad de realizar un encuentro en el que el conjunto fronterizo se enfrentó a la Sub-15 del equipo piloto del Club Necaxa, permitiendo observar el talento de las jugadoras del norte y convocar a algunas de ellas para iniciar su proceso con miras que se integren a sus filas.

Las futbolistas que seleccionaron fueron a la riobravense Briana Sánchez (2011) y de Ciudad Mante Mariel Castillo (2010), asimismo a la regiomontana Fátima Vázquez (2011), las cuales deben de incorporarse a los entrenamientos de las Centellas en la primera semana de enero e de esta manera iniciar su trabajo de formación.



