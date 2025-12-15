Taekwondoínes cierran fuerte el 2025

La disciplina deportiva de taekwondo se ha convertido en una que da buenos resultados a Reynosa en los distintos torneos municipales y estatales.

En esta plena recta final del año la Escuela De León Team Álvaro Obregón, dirigida por el profesor Gael Gómez, tuvo un buen año gracias a sus más de 100 alumnos que practican sobre el tatami.

Uno de los momentos más significativos del año fue el examen de cinta negra, donde siete alumnos lograron obtener este importante grado marcial.

Durante el 2025, la escuela participó en diversos eventos nacionales, entre ellos el Grand Slam, competencia exclusiva para los 10 mejores rankeados del país.

Los alumnos Guillermo Granados, Bárbara Sofía y Héctor Valentín representaron a la institución, obteniendo un destacado quinto lugar.

El profesor Gael continuará perfeccionando la técnica a sus alumnos para los próximos compromisos, especialmente el Torneo Estatal, que se llevará a cabo a mediados de enero de 2026, donde buscarán nuevamente conquistar el campeonato.