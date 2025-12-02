Se avecina el Torneo Navideño

Todo está listo para que la quinta edición del Torneo Navideño Tuzos Limufut se desarrolle en las distintas canchas de Reynosa los días 12, 13 y 14 de diciembre.

¿Cuándo se llevará a cabo el Torneo Navideño Tuzos Limufut?

La Escuela de Futbol Tuzos Reynosa son los encargados de organizar esta justa que reúne a diversos equipos de la ciudad como también de municipios vecinos y Valle de Texas.

Las inscripciones se mantienen abiertas en las distintas categorías que son 2010-2011 y 2012-2013, las cuales se van a jugar en la modalidad de 11, mientras las divisiones de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-2019 será de 9 jugadores, en cambio, 2020-2021 será en modalidad 7.

Detalles sobre las categorías del torneo

Al terminó de la competencia se hará la acostumbrada ceremonia de premiación en la que se va entregar los trofeos de campeón, subcampeón y tercer lugar, además se reconocerá a los futbolistas que se destaquen en los departamentos de goleo y portero.