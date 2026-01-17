Participan en el concurso regional de escoltas escolares

Participan en el concurso regional de escoltas escolaresEscoltas de Reynosa y de otros municipios participaron en el A donde se disputó el boleto a la etapa Estatal
Escoltas de Reynosa y de otros municipios participaron en el A donde se disputó el boleto a la etapa Estatal.
El Jardín de Niños "María Enriqueta Pereira Viuda de Camarillo" de esta ciudad fronteriza representará a la Zona Norte y a nuestro en el Estatal de Escoltas Escolares a celebrarse el próximo mes de febrero en Ciudad Victoria.
En nivel primaria avanzó el Municipio de Matamoros.
