Vencen Guerreros a Escobedo FC

Los Guerreros Reynosa FC remaron contra corriente prácticamente todo el partido para poderse llevar los tres puntos.

Les expulsaron injustamente a un jugador y con 10 hombres desde el minuto 16, lograron vencer 2-1 al Escobedo FC en su último partido del año. El equipo fronterizo cerró la primera vuelta de la Liga TDP (Tercera División Profesional) ligando 3 triunfos y sumó 27 puntos para quedarse cerca de los líderes en el Grupo 16.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Guerreros y Escobedo?

Los "Warriors" dominaban el encuentro cuando Antonio Ruíz cometió una falta que el árbitro Rolando Barrientos, equivocadamente, juzgó con tarjeta roja. Pero el equipo de casa no bajó los brazos y apareció "La Joya", Abel Trejo, con un golazo, un potente zapatazo que abrió el marcador al minuto 40.

Detalles de la victoria de Guerreros Reynosa FC

En el segundo tiempo el cansancio fue evidente y los visitantes aprovecharon una gran jugada para igualar el marcador al minuto 75, por cortesía de Raúl De León. Esta vez el héroe salió del banquillo. El reynosense Jesús Olan ingresó en la recta final del juego y al minuto 87, en un tiro de esquina, se elevó como si fuera centro delantero y dio un martillazo con la cabeza para clavar el gol del triunfo.