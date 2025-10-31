Se quedan cortas

La escaramuza reynosense Charras de Trareysa se quedó corta en sus aspiraciones dentro del LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro 2025 que se está desarrollando en la Arena San Marcos de Aguascalientes.

Las fronterizas lo dejaron todo en el ruedo, pero cometieron algunos pecados que dieron como resultado 216.50 puntos, ubicándose en el lugar 73, muy lejos de las clasificadas.

Sin duda, esta participación será de mucho aprendizaje para este gran equipo que se ha ido renovando y que a pesar de no poder conseguir su objetivo, siguen teniendo el respeto del gremio charro a nivel nacional.

Los otros equipos de Tamaulipas tampoco lograron avanzar a la siguiente etapa.

La Herradura de Tampico fueron las mejor ubicadas en la tabla, en el lugar 42, con 260.50 buenos.

Por su parte, las Ganaderas de Altamira registraron 253 puntos para finalizar en el lugar 47.



