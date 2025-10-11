Invitado de honor

Durante el presente año Reynosa ha sido visitado por ex campeones mundiales del boxeo mexicano, que son ahora catalogados como grandes leyendas. En esta ocasión fue el turno de Erik ¨Terrible¨ Morales, que fue invitado para estar presente en la función internacional denominada ¨Con la raza el día de la raza¨.

El cuatro veces campeón mundial en las divisiones Supergallo, Pluma, Superpluma y Super ligero fue testigo de la presentación de la pelea estelar que va protagonizar el mexicano excampeón mundial Miguel ¨Alacrán¨ Berchelt que se mide ante el venezolano Edixon Pérez.

El ¨Terrible¨ Morales, recordado por aquella encarnizada trilogía con Marco Antonio Barrera y su histórica victoria sobre el filipino Manny Pacquiao, vio con buenos ojos apoyar con su presencia en los eventos realizado por el Consejo Mundial de Boxeo.

¨El boxeo es un bonito deporte que le da la oportunidad a la comunidad de juntarnos y sentirnos en casa¨, comentó el oriundo de Tijuana, que descartó toda posibilidad de volver a subirse al cuadrilátero para protagonizar una pelea de exhibición.

¨En algún momento Julio César Chávez me pidió que hiciéramos algo, pero en estos momentos estoy bien, tranquilo, estoy haciendo actividades personales de trabajo, tanto de política como de boxeo, pero estoy contento voy bien¨, expresó.

Morales terminó su carrera profesional con récord positivo de 52 victorias (36 por la vía del nocaut), nueve derrotas y en ninguna ocasión empato, ahora de retirado ha tenido éxito en sus distintos programas que ha tenido en las redes sociales por el análisis que emite en cada una de sus apariciones.

¨Las polémicas que se generan, nosotros lo hacemos las historias de vida en los jóvenes, sobre todo a ellos, sepan del esfuerzo que con lleva lograr una carrera de éxito, de trabajo, de dedicación de muchos años que se va formando poco a poco, esa es la parte que yo hago porque me reflejo mucho en ellos en los nuevos boxeadores y voy de la mano con ellos sabiendo de lo que ya viví¨, explicó con su característica seriedad.



