Maestros se capacitan en deporte adaptado

El entrenador de la selección Reynosa de deporte adaptado, Erick López, dirigió una capacitación para los profesores de educación física de la Supervisión No. 9 con el objetivo de trabajar en conjunto en la detección de talentos de cara a los próximos eventos escolares estatales para atletas con discapacidad.

¿Qué se abordó en la capacitación para profesores?

La junta se llevó a cabo en el Polideportivo y hubo una buena asistencia. Durante la reunión se les habló sobre los nuevos reglamentos en las diferentes disciplinas.

Resultados de la capacitación en la Supervisión No. 8

Cabe señalar que esta reunión también se llevó a cabo con los maestros de la Supervisión No. 8 donde ya hubo resultados, pues promovieron ocho atletas para que se unan al selectivo municipal.

Próximas acciones para la detección de talentos

Más adelante realizarán visitas a las diferentes escuelas para continuar con las visorias.