Maestros se capacitan en deporte adaptado

Maestros se capacitan en deporte adaptadoPróximas acciones para la detección de talentos
El entrenador de la selección Reynosa de deporte adaptado, Erick López, dirigió una capacitación para los profesores de educación física de la Supervisión No. 9 con el objetivo de trabajar en conjunto en la detección de talentos de cara a los próximos eventos escolares estatales para atletas con discapacidad.
¿Qué se abordó en la capacitación para profesores?
La junta se llevó a cabo en el Polideportivo y hubo una buena asistencia. Durante la reunión se les habló sobre los nuevos reglamentos en las diferentes disciplinas.
Resultados de la capacitación en la Supervisión No. 8
Cabe señalar que esta reunión también se llevó a cabo con los maestros de la Supervisión No. 8 donde ya hubo resultados, pues promovieron ocho atletas para que se unan al selectivo municipal.
Próximas acciones para la detección de talentos
Más adelante realizarán visitas a las diferentes escuelas para continuar con las visorias.