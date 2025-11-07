Regresan Novatos con la cara en alto

Terminó la aventura llamada Copa Telmex 2025 para el equipo reynosense Novatos FC, que con mucho orgullo representó a Tamaulipas en este prestigioso torneo nacional.

Después de tres partidos los fronterizos no lograron la clasificación a las finales, pero regresaron a casa con la cara en alto pues terminaron en el segundo lugar de su grupo con récord de un triunfo, un empate y una sola derrota.

Los Novatos iniciaron el torneo con una victoria 2-0 sobre el estado de Morelos. En el segundo compromiso cayeron 3-2 ante los bicampeones, Chiapas. En el último duelo de la fase de grupos necesitaban la victoria pero empataron 2-2 contra Campeche.

El equipo dirigido por Orson García, Carlos Salazar y Francisco Salazar tuvo una buena participación ya que se trató de su primer torneo nacional.



