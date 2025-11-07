Regresan Novatos con la cara en alto

Regresan Novatos con la cara en altoTerminó la aventura llamada Copa Telmex 2025 para el equipo reynosense Novatos FC
Después de tres partidos los fronterizos no lograron la clasificación a las finales, pero regresaron a casa con la cara en alto pues terminaron en el segundo lugar de su grupo con récord de un triunfo, un empate y una sola derrota.
Los Novatos iniciaron el torneo con una victoria 2-0 sobre el estado de Morelos. En el segundo compromiso cayeron 3-2 ante los bicampeones, Chiapas. En el último duelo de la fase de grupos necesitaban la victoria pero empataron 2-2 contra Campeche.
El equipo dirigido por Orson García, Carlos Salazar y Francisco Salazar tuvo una buena participación ya que se trató de su primer torneo nacional.