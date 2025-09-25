Reynosense conquista el triatlón en Texas

Otro triunfo en Estados Unidos para el equipo JRM de Reynosa, ahora por cortesía de uno de sus atletas más jóvenes, Humberto Damián Zapata (15 años de edad), quien conquistó el primer lugar en el evento "Texas City Triathlon" y de esta forma aseguró su lugar para el Campeonato Mundial de Abu Dabi 2026, que se celebrará en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

El talento, la fuerza y la mentalidad ganadora de Humberto quedaron demostrados una vez más pues fue el primero en cruzar la meta en la categoría varonil 15-19 años, con un tiempo oficial de 1 hora, 32 minutos y 4 segundos. Detrás de él los norteamericanos Zach Bower (1:41:56) y Carlos Vela (1:51:46).

Apenas tres semanas atrás, Humberto había debutado en el triatlón de Katy, Texas con una medalla de bronce, y ahora, con autoridad subió a lo más alto del podio para poner en alto el nombre de Reynosa y de Tamaulipas.