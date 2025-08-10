Suben reynosenses al podio

Destacada resultó la gran participación del equipo IMD Reynosa en el Festival Nacional avalado por la FMVB, que se celebró en León, Guanajuato donde los fronterizos lograron subir al podio en el tercer lugar de la categoría Juvenil Menor Varonil (División B).

El conjunto tamaulipeco disputó 10 juegos de los cuales ganó 7 y perdió 3, llegando hasta las semifinales.

En el duelo por la medalla de bronce vencieron a un selectivo de la Ciudad de México.

Cabe resaltar que fue el único equipo reynosense que regresó a casa con una medalla en esta categoría.

Estos jugadores son dirigidos por los entrenadores Jorge Luis Álvarez y José Morales, quienes continúan haciendo un excelente trabajo para el voleibol de Tamaulipas.