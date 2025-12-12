¡Urge un cambio!

En esta ocasión diversos entrenadores de box de Reynosa están aplicando la frase conocida "La unión hace la fuerza", con el objetivo de destituir a Jesús Martínez Sánchez, presidente de la Comisión de Box. Ayer entrenadores y boxeadores se reunieron en el gimnasio ¨Heriberto Deándar Amador¨ y en una sola voz expresaron su completa inconformidad de la actual gestión.

Joel Soto Jr., fue el encargado de tomar la palabra en la que inmediatamente comentó que se necesita un cambio porque están cansados de las anomalías que se han presentado y dentro de los puntos que menciono fue el alto cobro por sancionar las peleas de box en la que asciende la cantidad de 10 hasta 14 mil pesos.

"Son cantidades enormes, el boxeador gana 4 mil pesos, como va ganar más la comisión de box que el propio boxeador, otras de las inconformidades batallamos mucho para que nos de el permiso de salida de los boxeadores, no tiene respeto mucho menos tiene conocimiento del boxeo, que es lo primordial que debe tener", dijo Soto Jr., quien ha tenido que lidiar en muchas ocasiones con esta persona.

Un total de 12 entrenadores se han encargado en unirse por el bienestar del boxeo profesional, ya que también están cansados del excesivo protagonismo que ha mostrado Martínez Sánchez al no ejercer y comportarse como digno presidente de una comisión. Se le ha visto transformarse en un auténtico aficionado al tomarse fotografías arriba del ring con boxeadores de talla nacional e incluso hace años increíblemente protagonizó una pelea de exhibición ante el ex campeón mundial Néstor "Tigre" Garza.

Jesús Martínez, quien fue bien visto por Saúl Soto, director del Instituto Municipal del Deporte, llegó a su puesto hace tres años por designación de Carlos Peña Ortiz.

Soto Jr., confirmo que el único candidato que van a proponer es a Julio Blanco, actualmente es el comisionado de lucha libre de Reynosa, para que se convierta en el nuevo dirigente del box.

ACTUALMENTE COMISIONADO DE LUCHA LIBRE JULIO BLANCO SE PERFILA COMO EL NUEVO DIRIGENTE

Luego de dejar claro que buscan la destitución de Jesús Martínez como presidente de la Comisión de Box, destapan a su candidato para suplirlo en el puesto. El ´gallo´ es Julio Blanco actualmente comisionado de lucha libre en Reynosa.

"Julio Blanco está puesto, es una persona con criterio y conocimiento, es el que está manejando la lucha libre y lo está haciendo de gran manera, la prueba está en que es un éxito la lucha", dijo Soto Jr.



