Se reúnen entrenadores

Distintos entrenadores de boxeo se reunieron en la Coliseo para establecer diversos puntos que se han visto afectados por el actual presidente de la Comisión de Box, Jesús Martínez, a quienes buscan destituirlo de su cargo.

Dentro de esta reunión estuvo presente Arturo Serna, promotor de lucha libre en Reynosa, que inmediatamente mostró su apoyo a los mánager de los distintos gimnasios de pugilismo.

El siguiente movimiento que van a realizar es buscar a las autoridades municipales con el objetivo que Martínez deje su cargo, el cual lleva al frente más de tres años.

Una de las tantas quejas que tienen los entrenadores es el alto cobro de las funciones de boxeo profesional, que están en promedio de 10 a 14 mil pesos, además de no otorgarles los permisos de salida de los boxeadores, argumentando que son gratuitos y en esta administración se ha convertido en una obligación pagarlos.

Hasta el momento el grupo de entrenadores han propuesto a Julio Blanco, actualmente es el comisionado de lucha libre en Reynosa.







