Imparten el Boxeo para Entrenadores

Con el objetivo de profesionalizar la formación de entrenadores locales, el Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo la clínica "Boxeo para Entrenadores", organizada por el WBC, Consejo Mundial de Boxeo.

Esta capacitación se realizó en las instalaciones del Polideportivo.

Los asistentes pudieron adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de enseñanza, entrenamiento y desarrollo de talento en el ámbito del boxeo, contribuyendo así a elevar el nivel competitivo y formativo de esta disciplina en la ciudad.

El IMD, apoyó en la logística y coordinación del evento, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte de los puños.



