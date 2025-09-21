Alumnos de natación participan en muestra pedagógica en el ´Poli´

La escuela de natación del IMD llevó a cabo una divertida muestra pedagógica en la Alberca Olímpica del Polideportivo. Este grupo de alumnos está dirigido por la entrenadora Luz Soraida Salinas.

En esta actividad, participaron niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes mostraron sus habilidades en distintos niveles, desde principiantes hasta avanzados, incluyendo también a los alumnos con capacidades especiales, reflejando la inclusión y el compromiso.

El Instituto Municipal del Deporte continúa impulsando programas que fomentan los deportes acuáticos.