Gran pelea por la cima en categoría ´Entre Semana´

En plena recta final del torneo regular de la categoría ¨Entre Semana¨ del Club Gol los Humildes han defendido con todo lo que tienen el liderato, ya que son perseguidos por cuatro equipos que han querido adueñarse por completo.

Los Humildes han disputado un total de 13 encuentros encargándose en ganar 10 ocasiones, empató en una ocasión y perdió dos encuentros para sumar un total de 31 puntos. Su ataque ha sido contundente al convertirse en el segundo de mayor peligro con 78 tantos y la defensa ha estado atinada con 48 dianas.

La disputa por el segundo puesto de la tabla general está completamente intenso entre Toronjos, Real Maletas, Rayados al estar igualados con 30 unidades.

En cambio, Panteras y Reyno Rayados están sexto y séptimo lugar con 28 y 27 puntos, respectivamente, para mantenerse en la pelea por clasificarse directamente a la liguilla.



