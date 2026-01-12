Intensa lucha por la cima en Torneo Entre semana ´B´

Con apenas siete partidos que se han desarrollado en el naciente campeonato del Torneo Entresemana ¨B¨, las escuadras Mesías, Muchacho Alegre y Amigos de la Portera mantienen paso perfecto en el Club Gol.

Los futbolistas de Mesías están en lo más alto de la tabla general con 19 puntos gracias a la buena productividad de la diferencia de goles con la que cuentan. La ofensiva ha estado notable al marcar un total de 37 y la defensiva solamente ha tolerado 22.

El cuadro de Muchacho Alegre se coloca en el segundo puesto con 18 unidades, mientras en el tercer escalón aparecen los Amigos de la Portera al mantenerse en la pelea de los primeros lugares con 16 de los buenos.

Por su parte Atlético San Pancho, Rayados y Panteras no bajan la intensidad al estar igualados con 15 puntos y estar a la espera de combinación de resultados para escalar posiciones.

Otro de los conjuntos que se encuentran al acecho son Calimanes, Deportivo RCC, RR, Pekín y Ahijados de Escobedo.



