Enríquez FC, con paso de campeón

El campeonato de la categoría Empresarial está en plena recta final y los jugadores encargados en apoderarse del liderato son los Enríquez FC, que se han convertido en los amplios favoritos para llevarse el título en la Liga R-Siete Ladrillera.

Los Enríquez FC presumen números imponentes de 14 triunfos, una derrota y empate para registrar 43 puntos, además se convirtió en la segunda mejor ofensiva del torneo con 75 anotaciones, pero la zaga defensiva estuvo notable al ser una de las menos goleadas con 38.

Por su parte los Galácticos defienden como pueden su segundo sitio de la tabla general con 35 unidades, convirtiéndose en uno de los candidatos de por lo menos llegar a la final para quedarse con el campeonato.

En cambio, los Vaqueros que se encuentra en puestos de liguilla al estar en la tercera plaza con 33 de los buenos, dejando abajo por un punto a Los del 8, Supply y Farza FC.