Va Enrique Garza por primer triunfo con los Gavilanes

Su salida del equipo de casa fue sorpresiva y extraña, pero el reynosense Enrique Garza de inmediato encontró cabida para dirigir a los Gavilanes de Matamoros, el equipo vecino que también participa en la Liga Premier (Segunda División).

Garza solamente se movió unos cuantos kilómetros para continuar dentro del fútbol profesional que siempre ha sido su gran pasión.

Con el equipo de Reynosa logró buenos números, de hecho los dejó cerca de los puestos de liguilla, pero en cambio recibió a los emplumados en la parte baja de la tabla, con solamente 18 puntos y en el décimo peldaño del Grupo 2.

La misión es difícil más no imposible y "Kike" está trabajando duro para levantar el vuelo de sus Gavilanes.

En su debut oficial como DT, hace una semana, tropezaron 1-0 ante el Atlético Hidalgo en el arranque de la segunda vuelta.

Este lunes buscará su primera victoria cuando reciban al Santiago FC, en un partido muy importante ya que se trata del "Lunes Premier" que se transmitirá a nivel nacional por TVC Deportes.



