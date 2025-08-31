Sacan la pasión futbolera

Los trabajadores de la empresa Reconext mostraron su pasión futbolera participando en un divertido torneo interno de convivencia. Se olvidaron un rato de la jornada laboral y aprovecharon el fin de semana para mostrar sus cualidades en la cancha de futbol siete.

En este segundo torneo relámpago participaron equipos con nombres muy creativos como Atlético San Pancho, Furia Tamalera, Canígulas, Pemoles y Tremendos FC.

Después de disputar algunos partidos de eliminación directa se llegó la gran final donde Piernas Flacas FC venció 2-1 a Capibaras para convertirse en los nuevos campeones. Fue un duelo muy parejo y emocionante donde Raúl Cuadros se convirtió en la figura tras marcar los dos goles que valieron el título.

Los directivos de Reconext, representados por Liz Márquez y Luis Muñoz, estuvieron presentes durante toda la jornada deportiva que también incluyó un torneo de voleibol.

Para cerrar con broche de oro entregaron los trofeos y las medallas a los equipos campeones y subcampeones. Con estas actividades demuestran que son una empresa socialmente responsable.