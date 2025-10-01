¡Hay nuevo Campeón Crucero de Tamaulipas!

Rey Astral rebotó en las cuerdas y sorprendió al Emperador Azteca con un movimiento acrobático, una desnucadora que parecía "rompecuellos", suficiente para someter a su rival y escuchar el conteo de la victoria.

Fue así como el luchador de Reynosa se convirtió en el nuevo y flamante Campeón Crucero de Tamaulipas, con el apoyo de la afición que hizo una buena entrada en la Arena Coliseo.

Una sola caída bastó para comprobar la calidad de ambos gladiadores, quienes dejaron todo dentro y fuera del cuadrilátero.

Rey Astral tuvo que dar el extra para imponerse a uno de los mejores rudos que existen en la actualidad a nivel nacional, quien como luchador independiente sigue siendo respetado.

Al final, como todo un caballero, el Emperador Azteca reconoció la victoria de su rival y él mismo le colocó el cinturón al nuevo monarca, acción que fue aplaudida por el público.

Ambos gladiadores dejaron abierta la posibilidad de una revancha, incluso un reto de máscaras.