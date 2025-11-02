Suman dos puntos de oro

En tiempo de reposición, Heber Lucero sacó un fuerte zapatazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, para darles un empate agónico a Los Guerreros Reynosa FC 2-2 contra el Club Calor de Durango en la jornada 9 de la Liga TDP.

Parecía que se quedaban con las manos vacías en casa, pero los “Warriors” terminaron sumando dos puntos de oro, pues ganaron la tanda de penales que otorga un punto extra.

El conjunto fronterizo se puso arriba en el marcador en el primer tiempo, con un gran disparo de Brandon Saldaña (#25), de pierna derecha le metió la parte interna a la pelota y la puso pegada al palo.

Pero el Club Calor salió respondón y sus delanteros aprovecharon los constantes errores de la defensa. Ariel Morán empató el juego y en la recta final, en el primer minuto del tiempo agregado, se estaban sacando la lotería pues le dieron la vuelta al marcador.

Pero no contaban con la buena puntería del defensa Heber Lucero, quien les puso el ejemplo a sus delanteros, y aunque el gol parecía esfumarse por un fuera de lugar, los árbitros lo dieron por bueno.