Guerreros empatan y rescatan punto extra

Los Guerreros Reynosa FC regresaron a casa con dos puntos en la bolsa, tras empatar como visitantes 2-2 ante los T-Rex de Ramos Arizpe, para luego ganar el punto extra en la tanda de penales.

El partido correspondió a la jornada 8 de la Liga TDP. Sumar un solo punto hubiera sido muy amargo ya que el equipo de Coahuila les empató el partido en el tiempo de compensación, al minuto 92, pero los “Warriors” sacaron la casta desde el manchón de castigo.

Guillermo Casas y Abel Trejo hicieron los goles del conjunto reynosense que tuvo que sobreponerse a varios errores. Primero un autogol de Dominic De Hoyos que ponía arriba a los de Ramos Arizpe.

En el segundo tiempo, después de darle la vuelta al marcador, se quedaron con un jugador menos tras la expulsión del guardameta Juan Pablo Cavazos.

El portero suplente, Víctor Mendoza, se equivocó en una salida precipitada y en esa acción cayó el tanto del empate, obra de Isaac Gómez. Al final, en la tanda de penales, los T-Rex fallaron un disparo y Antonio Ruíz se encargó de meter el penal definitivo.