Apretado triunfo de los Amigos ante Bandidos

Con bateo oportuno de los Amigos de Jesús Martínez lograron salir bien librados del diamante al superar apretadamente 13-12 sobre los Bandidos del Doctor Cantú, en juego correspondiente a la Liga Aztlán de Softbol.

Por espacio de siete episodios completos ambos planteles empataron y se vieron en la necesidad de alargar las acciones hasta la ¨muerte súbita¨

Durante los extraining los Bandidos pegaron fuerte con ataque de cuatro carreras, pero los Amigos de Jesús Martínez respondieron rápidamente en el cierre del octavo episodio con cinco anotaciones para de esta manera sellar el triunfo y mantenerse en la pelea en el standing del torneo nocturno.

El lanzador Jesús Martínez trabajo por ocho episodios completos en los que aguanto cada uno de los batazos de sus contrincantes, pero también presentó momentos en lo que apagó el ataque.

Martínez también destacó en el bateo al conectar cinco imparables en cada uno de sus turnos legales, seguido de Alejandro Orozco que se fue de 6-4 y Ramiro Gómez pegó de 5-3.