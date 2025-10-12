Ganan Delfines en un partidazo

Continúa la actividad del Torneo Sabatino de Voleibol Infantil y Juvenil en la cancha "Teresita", donde el Club Delfines venció en un emocionante encuentro a Reynosa RJVC, esto en actividad de la Categoría 2014-2015.

Ambos equipos lo dieron todo y forzaron un tercer set no apto para cardíacos. Reynosa RJVC pegó primero por parciales de 25-21, pero Delfines respondió 25-18 para emparejar la contienda.

Ximena Coronado (#3) fue de las que más puntos hizo y presumió su saque venenoso. Daniela Sandoval (#19), Valentina Hernández (#4), Angela Vicencio (#7), Joana Díaz (#17) y Jennifer San Martín (#2) también colaboraron con puntos importantes para amarrar el triunfo por marcador de 15-13.

Gran trabajo está realizando el entrenador Luis Sánchez al frente de las Delfines y por eso son de los clubes más ganadores en la Liga Municipal de Voleibol.