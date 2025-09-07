Cortó una oreja en Guadalajara

Kevin Loyo dejó un grato sabor de boca en la afición jalisciense tras cortar una oreja y ser el triunfador de la cuarta y última novillada del serial "Arre y Olé", celebrado en Lienzo Charro "Ignacio Zermeño", de Guadalajara.

Gracias a lo mostrado por el novillero reynosense, el público solicitó al juez la segunda oreja que no fue entregada. El torero tamaulipeco realizó una faena completa superando a sus alternantes César Ruiz, Diego Alarcón y Bruno Martínez, quienes recibieron una ovación tras la lidia de sus novillos.

Kevin se enfrentó a "Bicho", novillo de Masari, al cual le fue sacando la bravura poco a poco y lo fulminó con una estocada entera, ligeramente movida, según los expertos, pero suficiente para merecer el premio. Kevin Loyo ya tiene confirmada su siguiente presentación el próximo 21 de septiembre en la Plaza de Toros Las Maravillas, en Tlaxcala.