La Pila se queda con el triunfo ante Yonkes

Con oportuno ataque de tres carreras en la parte alta de la séptima entrada los peloteros de La Pila quebrantaron empate de 3-3 para quedarse con el triunfo 6-3 sobre Yonkes, dentro de la actividad en la Liga Veteranos de Softbol.

Fueron siete episodios donde ambos line up se vieron dominados por los lanzamientos de Enrique Barrón y Noé Barbosa, pero fue en la última tanda de bateo que los peloteros de La Pila evitaron irse a extrainning al momento de disparar cuatro imparables, que se tradujeron en tres rayitas que terminaron por marcar la diferencia.

Los bateadores Manuel Támez, Carlos Romero y Tomás Mar, este último disparo cuadrangular en el quinto inning, pegaron sencillos espalda con espaldas y posteriormente con dos out Ricardo Ayala con inatrapable limpio las almohadillas para dejar cifras finales y de esta manera La Pila regresa a la senda de la victoria.

Con este resultado La Pila se mantienen en lo más alto del standing con marca positiva de 8-1, mientras los Yonkes de nueve encuentros que han encarado sus números son negativos de 4-5.