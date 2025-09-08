Deportes

La Pila se queda con el triunfo ante Yonkes

Con oportuno ataque de tres carreras en la parte alta de la séptima entrada los peloteros de La Pila quebrantaron empate de 3-3 para quedarse con el triunfo 6-3 sobre Yonkes
  • Por: Josué Segura
  • 08 / Septiembre / 2025 -
La Pila recetó ataque de tres carreras en la última entrada para quedarse con el triunfo.

Con oportuno ataque de tres carreras en la parte alta de la séptima entrada los peloteros de La Pila quebrantaron empate de 3-3 para quedarse con el triunfo 6-3 sobre Yonkes, dentro de la actividad en la Liga Veteranos de Softbol. 

Fueron siete episodios donde ambos line up se vieron dominados por los lanzamientos de Enrique Barrón y Noé Barbosa, pero fue en la última tanda de bateo que los peloteros de La Pila evitaron irse a extrainning al momento de disparar cuatro imparables, que se tradujeron en tres rayitas que terminaron por marcar la diferencia. 

Los bateadores Manuel Támez, Carlos Romero y Tomás Mar, este último disparo cuadrangular en el quinto inning, pegaron sencillos espalda con espaldas y posteriormente con dos out Ricardo Ayala con inatrapable limpio las almohadillas para dejar cifras finales y de esta manera La Pila regresa a la senda de la victoria. 

Con este resultado La Pila se mantienen en lo más alto del standing con marca positiva de 8-1, mientras los Yonkes de nueve encuentros que han encarado sus números son negativos de 4-5.

