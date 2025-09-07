Deportivo Reyes se adueña del liderato

Tremendo inicio que ha tenido el campeonato de la categoría Dominical Vespertina de la Liga de Futbol Rápido Nuevo Reynosa. Deportivo Reyes se ha encargado de adueñarse del liderato al estar con 10 puntos, dejando abajo a los Rehabilitados y Gambeteros.

Los jugadores de Reyes han encarado cuatro encuentros de los cuales tres han conseguido el triunfo y suman un empate, además entre sus líneas cuentan con el artillero Enrique Sierra que ostenta 16 anotaciones, ocupando la mejor posición en el departamento, siendo clave para convertirse en la mejor ofensiva con 33 dianas.

Por su parte los Rehabilitados y Gambeteros están igualados al estar con 9 unidades, mientras los conjuntos de Essa FC, Somos de Barrio y Panzas Verdes han tenido par de triunfos.