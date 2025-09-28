¡Rodó el balón!

La Liga Reynosa de Futbol está de regreso con sus acostumbrados torneos y en esta ocasión dio inicio ayer con el campeonato 2013, en la cancha del Centro de Alto Rendimiento.

El balón rodó en la jornada 1 con la participación de ocho equipos que desencadenaron los primeros cuatro partidos de la justa infantil y juvenil, que está programada en finalizar en diciembre.

Los encargados de abrir el telón de las emociones fueron Monterrey RV al conseguir su primer triunfo al superar 4-2 a Necaxa.

Los goles de los rayados llegaron a la hora oportuna, pero el jugador clave fue Antony Chávez al marcar doblete.

Durante el segundo duelo de la fecha inaugural los Rayos de Río Bravo se impusieron holgadamente 7-2 sobre Ceffar León.

Entre las filas de los riobravenses destacó el ataque certero de Íker Gutiérrez tras completar “Hat-Trick”.

Los que no se quedaron atrás fueron los jugadores del Atlas FC JL Reynosa que desencadenaron lluvia de anotaciones sobre los Topos FC al son de 8-2.

El delantero Rogelio García anduvo en plan grande para colocarse como el máximo goleador del torneo con cinco dianas.

En cambio, la Academia de Futbol Bravos Reynosa atravesó por algunas complicaciones, pero con solitaria anotación de Damián Hernández vencieron a los Tigres Balcones.