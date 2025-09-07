Listos charros para el Clásico de las Américas

Los charros Tamaulipecos están completamente listos para encarar próximamente el Clásico de las Américas, en la que van estar presentes un total de 52 equipos en la Arena Pico Rivera, que se ubica en California.

El magno evento de charrería que reúne a los mejores equipos de México y Estados Unidos va estar cargado de emociones al desarrollarse del 26 al 5 de octubre, en el cual los mejores seis promedios avanzan a la gran final.

Por su parte la tropa reynosense de los Tamaulipecos va entrar en acción el 2 de octubre encargándose de compartir cajón con sus similares de Rancho Camotlán, Rancho Los Laureles y El Zoyate, quienes van entrar en acción a las 14:30 horas.

Los Tamaulipecos han tenido un año con mucha actividad en la que fieles a su costumbre se han convertido en protagonistas en cada una de las competencias que han participado, además en el pasado Congreso y Campeonato Estatal Charro se colocaron en los primeros lugares.

Los jinetes fronterizos estuvieron presentes, en el pasado mes de agosto, en el Campeonato de Acero pero desafortunadamente quedaron lejos por obtener el título al quedar ubicados en la décima posición al registrar en la Fase 1 y 2 290 y 347 para sumar un total de 637 unidades.