Peleó por México

A sus escasos 11 años, Emilio Roldán Torres ya sabe lo que significa representar a México. El karateka reynosense fue parte de la Selección Nacional que participó en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

La experiencia que vivió quedará guardada en su memoria para siempre, pero también las ganas de volverse a enfundar en los colores verde, blanco y rojo para una revancha internacional, pues regresó a casa con un sabor agridulce.

Emilio protagonizó el combate más cerrado del torneo, donde cayó de forma polémica ante el representante de Venezuela por 1-0. La puntuación lo dice todo y también la protesta que metió la delegación mexicana ante el comité organizador. Pero eso no empaña todos los méritos que el alumno de la escuela Maciel Karate Club hizo para ganarse esta convocatoria.

Emilio ya está en casa y listo para continuar con sus entrenamientos pues en su agenda tiene varios eventos, en noviembre lo esperan en el Estatal que se desarrollará en Tampico y con la mira puesta en el Nacional Selectivo en Oaxtepec, Morelos en enero del 2026 que será la gran oportunidad para regresar a la Selección Mexicana.



